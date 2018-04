Schlägereien und Sachbeschädigung auf Fest in Niedernsill

Die Raufereien auf der Osterparty forderten zwei Verletzte.

Niedernsill: 18-Jähriger nach Schlägerei gegenüber Sanitäter aggressiv

Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger krachten am Parkplatz des Festes aufeinander. Laut Zeugen soll der 17-Jährige die Attacken des Älteren abgewehrt und ihn weggestoßen haben. Dabei stürzte der 18-Jährige auf das Heck eines Betonmischlastwagens, berichtete die Polizei. Er verletzte sich am Kopf. Als die verständigten Rettungssanitäter ihn versorgen wollten, wurde der stark alkoholisierte Bursch äußerst aggressiv, die Polizei musste zur Unterstützung angefordert werden. Der 18-Jährige wurde schließlich ins Krankenhaus Zell am See eingeliefert.

Auch ein 20-Jähriger wurde in eine Schlägerei verwickelt. Er bekam von einem Unbekannten einen Faustschlag versetzt und wurde am rechten Auge verletzt. Der Pinzgauer wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Polizei verfolgt Randalierer nach Osterparty

Vier Männer beschädigten zudem am Weg von der Party weg eine Schrankenanlage des Festgeländes, wie die Polizei berichtete. Nachdem Beamte von Zeugen auf die Täter aufmerksam gemacht wurden, verfolgten sie die zu Fuß weggehenden Männer.

Als die Männer die Beamten sahen, lief einer der Verdächtigen weg. Ein weiterer aus der Gruppe, ein 25-jähriger Pinzgauer, stellte sich den nachlaufenden Beamten in den Weg, um sie an der Verfolgung zu hindern. Der Flüchtende konnte über eine Sumpfwiese entkommen. Der 25-Jährige stritt alles ab: Er habe sich den Beamten nicht in den Weg gestellt, wisse nichts von der Sachbeschädigung und kenne auch den Geflüchteten nicht, soll er gegenüber der Polizei angegeben haben. Was aus den beiden weiteren von Zeugen beobachteten Männern wurde, war vorerst unklar.