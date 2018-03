Schlag gegen ‘Ndrangheta: Flüchtiger Mafiaboss Pesce gefasst

Polizei gelang Schlag gegen die Mafia - © APA (AFP/Symbolbild)

Der italienischen Polizei ist ein Schlag gegen die kalabresische Mafia ‘Ndrangheta gelungen. Den Sicherheitskräften ging am Samstag der Boss Antonino Pesce ins Netz. Der 26-Jährige wurde in einer Wohnung in der kalabresischen Stadt Rosarno gefasst, berichtete die Polizei. Beim Eindringen der Polizei leistete der Kriminelle keinen Widerstand.