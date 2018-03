Schlierenzauer griff bei Weltrekord-Egalisierung in Schnee

Schlierenzauer griff nach Landung mit Händen in den Schnee - © APA (Archiv)

Gregor Schlierenzauer hat am Donnerstag in der Qualifikation für den Skiflug-Weltcup in Planica mit 253,5 Metern den Weltrekord von Stefan Kraft egalisiert, musste aber nach der Landung mit beiden Händen in den Schnee greifen. Daher zählt die Weite nicht als Bestmarke. Der Tiroler klassierte sich als bester Österreicher an der zehnten Stelle.