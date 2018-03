Schloss Ambras bringt VALIE EXPORT in historischen Dialog

Valie Exports Werke werden in Innsbruck ausgestellt - © APA (Fotokerschi)

Auf Schloss Ambras bei Innsbruck wird ab Donnerstag die Ausstellung “Fama et Infamia. Die Infamie der Namenlosen” der österreichischen Künstlerin VALIE EXPORT gezeigt. Dabei werden Installationen, Filme und Gemälde der Künstlerin in Bezug zu den dortigen historischen Sammlungen gesetzt, wie am Mittwoch bei einer Presseführung mitgeteilt wurde.