Schloss Schönbrunn: Neuer Besucherrekord im Vorjahr

Die Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. (SKB) blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück: Die Bilanz 2017 zeige das beste Ergebnis seit Gründung der SKB 1992, hieß es am Dienstag. An allen Standorten in Wien und Niederösterreich gab es ein Gästeplus. Der Gesamtumsatz der SKB lag im Vorjahr bei rund 61 Millionen Euro, was ein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet.