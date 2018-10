Schmittentunnel: Letzter Check vor Freigabe

Am Mittwoch fanden im Schmittentunnel noch letzte Checks statt. - © Land Salzburg/Julia Schrammel

Noch ein letzter Check bei den Lüftungen, die Notrufanlagen testen, die Beleuchtung kontrollieren – jetzt muss alles funktionieren, denn der Countdown läuft: Am Donnerstag soll der fünf Kilometer lange Schmittentunnel in Zell am See (Pinzgau) nach vier Wochen wieder für den Verkehr befahrbar sein.