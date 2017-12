Schnee im US-Bundesstaat Pennsylvania brach Rekorde

Der Meteorologe David Wolter postete dieses Foto auf Twitter - © Twitter (David Wolter)

So weiße Weihnachten wünschten sich die Bewohner der US-Stadt Erie wohl kaum: Noch nie fiel in der Stadt am gleichnamigen See im nordöstlichen Bundesstaat Pennsylvania so viel Schnee wie am ersten Weihnachtsfeiertag. Innerhalb von zwei Tagen kam eine eineinhalb Meter hohe Schneedecke zusammen. Die Bewohner sprachen in sozialen Netzwerken scherzhaft von “Snowmageddon” (Schnee-Armageddon).