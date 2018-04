Schneeschuhwanderer stürzt in Abgrund

Die Schneeschuhwanderer waren auf dem Filzensattel unterwegs. (Symbolbild) - © APA/dpa/Patrick Seeger

Ein Schneeschuhwanderer ist am Filzensattel (Pinzgau) in einen Abgrund gestürzt. Der 69-Jähre rutschte am Dienstagvormittag im steilen Gelände ab und stürzte in einen Abgrund. Dabei wurde er schwer verletzt und musste mit dem Notarzthubschrauber geborgen werden.