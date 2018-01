Schnelle Salzburger Schottsuppe

Spricht man in Salzburg von Schotten, so handelt es sich dabei nicht nur um die Einwohner von Schottland, sondern auch um Topfen aus Buttermilch. Diese Salzburger Spezialität wird auch heute noch teilweise von Hand hergestellt, kann aber auch im Supermarkt gekauft werden. Wer keinen Schotten zur Hand hat, kann auch normalen Topfen oder Quark verwenden. Und das braucht ihr für die Schottsuppe:

Zutaten

1 Liter Wasser

1 Esslöffel Salz

200 Gramm Schwarzbrot

1 Teelöffel Kümmel

250 Gramm Schotten oder Topfen

125 Milliliter Schlagobers

1 Esslöffel Salz

Petersilie

Und so geht’s:

Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen. Währenddessen das Schwarzbrot in kleine Würfel schneiden. Den Topfen in das kochende Wasser einrühren und Salz sowie Kümmel dazugeben. Die Suppe anschließend drei Minuten ziehen lassen, dann den Schlagobers einrühren und nochmals kurz erhitzen. Dann die Schwarzbrotwürfel in den Suppentopf geben und mit Suppe übergießen. Wer mag, kann die Schwarzbrotwürfel auch direkt in den Suppenteller geben. Zuletzt die frisch gehackte Petersilie darüberstreuen und servieren. Mahlzeit!

Die Salzburger Schottsuppe ist ein Traditionsrezept zum Wiederentdecken. Foto: Birgit Scheibl/Salzburg Agrar Marketing

Mehr Rezepte aus der Küche von Salzburgs Bäuerinnen findet ihr auf “Salzburg Schmeckt“.