Schönbrunner Eisbärin Nora erstmals in Außenanlage

“Nora hat die Freianlage neugierig, aber entspannt erkundet. Sie hat sich in Ruhe umgesehen, alles beschnuppert und sich genüsslich im Rindenmulch gewälzt”, wurde Zoologin Eveline Dungl am Donnerstag in einer Aussendung des Tiergartens zitiert. Neu waren für die Eisbärin demnach die großen, tiefen Wasserbecken. “Anfangs war Nora skeptisch und ist nur im seichten Wasser gewatet. Wenig später ist sie dann die erste Runde geschwommen”, berichtete Dungl.

Die Zusammengewöhnung erwachsener Eisbären erfordere viel Fingerspitzengefühl, erläuterte der Tiergarten. Deshalb wird es bis zum ersten Aufeinandertreffen von Nora mit Lynn und Ranzo, den beiden älteren Schönbrunner Eisbären, noch etwas dauern. Im nächsten Schritt würden die Eisbären in der Innenanlage Sichtkontakt zueinander bekommen.

(APA)