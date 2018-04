Schönbrunner Elefant Shaka übersiedelt nach England

Shaka lebte bislang in Wien. - © APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/NORBERT POTENSKY

Der Elefantenbulle Shaka aus dem Tiergarten Schönbrunn hat am Mittwoch in einem Container die Reise nach England angetreten. Der vier Tonnen schwere “Passagier” wird künftig in der Noah’s Ark Zoo Farm in der Nähe von Bristol leben. Die Chemie zwischen ihm und seinen Wiener Artgenossinnen habe nicht gestimmt, wie es in einer Aussendung hieß.