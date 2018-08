Schönbrunner Panda-Zwillinge feiern zweiten Geburtstag

Die Pandababys feiern ihren zweiten Geburtstag. - © APA/TIERGARTEN SCHÖNBRUNN/DANIEL ZUPANC

Kommenden Dienstag wird im Tiergarten Schönbrunn Geburtstag gefeiert: Die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban werden zwei Jahre alt. Ihre Aufzucht ist eine weltweite Sensation. Mama Yang Yang ist das erste Panda-Weibchen in Menschenobhut, das Zwillinge ohne menschliche Hilfe großzieht. Für die flauschigen Geschwister wird es an ihrem Geburtstag eine Überraschung geben, kündigte der Zoo an.