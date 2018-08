Schon 69 Tote nach Explosion in Waffenlager in Syrien

Die Explosion ereignete sich in einem Wohngebiet - © APA (AFP)

Nach der Explosion in einem Waffenlager in Syrien hat sich die Zahl der Toten auf 69 nahezu verdoppelt. Unter den Toten seien mehr als 50 Zivilisten, darunter auch 17 Kinder, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag mitteilte. Zunächst war von 39 Toten die Rede gewesen. Die Explosion ereignete sich demnach in einem Wohngebiet in Sarmada in der nordwestlichen Provinz Idlib.