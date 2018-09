Der Weihnachtsmann hat in Deutschland eine Postadresse. - © AFP/dpa/BERND SETTNIK/Archiv

Drei Monate vor dem Fest sind schon mehr als 2.500 Briefe mit Wunschzetteln in der Weihnachtspostfiliale im brandenburgischen Himmelpfort in Deutschland eingetroffen. Das teilte die Deutsche Post am Mittwoch in Berlin mit. Offiziell startet die Weihnachtspostfiliale Mitte November.