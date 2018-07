“Schrammel.Klang.Festival” zum zwölften Mal in Litschau

Josef Schrammel habe 1869 auf seiner Orientreise viele südländische Musikeindrücke gesammelt, so die Veranstalter. “In diesen Genuss sollen auch die Besucherinnen und Besucher des Festivals 2018 kommen.”

Am Freitag eröffnet das österreichische Ensemble Federspiel, u. a. Gewinner des Publikumspreises bei den Austrian World Music Awards 2015. Beim Abschlusskonzert will die zwölfköpfige Balkan-Brassband Fanfare Ciocărlia am Sonntag im Herrenseetheater für mitreißende Tanzmusik sorgen. Dazwischen musiziert wieder ein bunter Reigen an Persönlichkeiten auf den 13 Bühnen rund um den Herrensee. Dabei sind u.a. die Wiener Tschuschenkapelle, Erwin Steinhauer & klezmer reloaded extended mit einem Hermann Leopoldi-Programm, Großmütterchen Hatz & Klok, Antonio Fian & Kollegium Kalksburg, Madame Baheux, Tini Tramplers dreckiges Quartett, Birgit Denk, Martin Spengler, Trio Alptrieb Trio und Stefan Sterzinger.

Bei “Geborgene Schätze” in memoriam Karl Hodina setzen Tini Kainrath, Peter Havlicek, Tommy Hojsa und Bertl Mayer bei der Matinee am Samstag dem vergangenes Jahr verstorbenen Künstler ein Denkmal. Hodina war regelmäßiger Gast bei dem Festival im Waldviertel. Das Schrammel.Frühstück am Kulturbahnhof Litschau am Sonntag bestreitet heuer erstmals die Stadtkapelle Litschau mit Wienerischem.

Als Herzstück des Festivals im Geburtsort des Vaters der Brüder Schrammel gilt der Schrammel.Pfad auf zehn Bühnen. Musiziert wird dort am Samstag von 13.00 bis 20.00 und am Sonntag von 13.00 bis 18.30 Uhr. Schon Kult-Charakter hat die Nachtwanderung am Samstag.

