Schreiduell der Angeklagten im Prozess um Flüchtlingsdrama

In diesem Lkw erstickten 71 Flüchtlinge - © APA (Punz)

Im Prozess um das A4-Flüchtlingsdrama am Gericht in Kecskemet in Ungarn ist am Freitag die Einvernahme des Hauptbeschuldigten fortgesetzt worden. Nachdem der Afghane am Donnerstag über die Hierarchie der Bande berichtete, wies er weiterhin den Vorwurf zurück, der Oberboss gewesen zu sein. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen lieferten sich die Angeklagten ein Schreiduell im Gerichtssaal.