Schüsse auf Wahlkampfkonvoi von Brasiliens Ex-Präsident Lula

Lula war von 2003 bis 2010 brasilianischer Staatschef - © APA (AFP)

Auf den Konvoi des Wahlkampfteams von Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sind nach Angaben seiner Partei mehrere Schüsse abgefeuert worden. Der Angriff habe sich am Dienstag im Süden des Landes zwischen Quedas do Iguacu und Laranjeiras do Sul ereignet, teilte die Chefin von Lulas Arbeiterpartei (PT), Gleisi Hoffmann, mit. Laut dem PT-Senator Lindbergh Farias wurde niemand verletzt.