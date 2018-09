Schüsse bei Fahndung nach Autodieb am Wiener Stadtrand

Ein Polizist hat offenbar auf die Reifen des Fahrzeuges gefeuert (Symbolbild). - © APA/Barbara Gindl/Archiv

Bei der Fahndung nach einem Autodieb sind am Donnerstagabend in der Laxenburger Straße am Wiener Stadtrand auch Schüsse gefallen. Ein Beamter habe ins Erdreich und auf einen Reifen des Wagens gefeuert, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Freitag auf Anfrage mit.