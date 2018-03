Schüsse in der Landeshauptstadt: 41-Jähriger festgenommen

Zeugen alarmierten in der Nacht gegen 1 Uhr die Polizei. Die Polizisten konnten wenig später im Bereich Salzburg-Süd einen 41-jährigen Salzburger mit einem Gewehr in der Hand anhalten.

Schüsse zum “Aggressionsabbau”

Der Einheimische gab an, dass er „zum Aggressionsabbau“ Schüsse in die Salzach abgegeben hätte. Bei der Aufforderung die Schusswaffe wegzulegen, drehte sich der Mann mit der Waffe in Richtung der Beamten und drohte sich selbst zu gefährden, heißt es in einer Aussendung der Polizei Samstagnachmittag.

Salzburger festgenommen

Der 41-Jährige legte die Waffe nach mehrmaliger Aufforderung schließlich auf den Boden und wurde von den Polizisten festgenommen. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Puch-Urstein an.