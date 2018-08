Schüsse in Salzburg-Itzling: Polizei im Großeinsatz

Gegen 23 Uhr gerieten zwei Gruppen in der Bahnhofstraße in Streit. Offenbar wurden dabei Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben – eine Bestätigung dazu steht laut Polizei allerdings noch aus – daraufhin sollen die Beteiligten geflüchtet sein. Die Polizei war mit dem Einsatzkommando Cobra, mehreren Streifenwagen und einem Hubschrauber im nächtlichen Großeinsatz.

Schüsse in Itzling: Festnahmen

Verletzte gab es laut einer Pressesprecherin der Polizei Salzburg keine. Zwischen zehn und 20 Menschen sollen bei dem Streit anwesend gewesen sein, zu ihrer Nationalität konnten keine Angaben gemacht werden. Mehrere Personen wurden im Anschluss festgenommen und befragt, sie befinden sich mittlerweile allerdings wieder auf freiem Fuß. Die Polizisten fanden Patronenhülsen, Baseballschläger und Eisenstangen vor.

Zum Streit verabredet?

Wie der ORF Salzburg berichtet, soll es bei dem Streit um Geld gegangen sein. Die Beteiligten sollen sich demnach bereits am Mittag zu der Auseinandersetzung verabredet haben. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

Gewalttätige Auseinandersetzungen in Salzburg

Erst in der Nacht auf Mittwoch kam es in Salzburg zu gewalttätigen Auseinandersetzungen: Im Stadtteil Schallmoos wurde ein 35-Jähriger offenbar von Unbekannten niedergeschossen, in der Altstadt erlitt ein 25-Jähriger eine Schnittwunde. Außerdem attackierte ein 33-Jähriger einen 69-Jährigen Hausbewohner derart massiv, dass er schwere Verletzungen davontrug.