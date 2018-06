Schüsse in Walser Lokal abgefeuert: Haftstrafen für Angeklagte

Ein 23-Jähriger, der im Dezember 2017 mit Schüssen aus einer Gaspistole eine Massenpanik in einer Diskothek in Wals-Himmelreich ausgelöst hat, ist am Dienstagabend im Sinne der Anklage wegen vorsätzlicher Gemeingefährdung zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Wie Landesgerichtssprecher Peter Egger mitteilte, meldete der Pongauer umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung an.