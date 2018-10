Schützen-Gen in Golling vererbt

Vater und Sohn sind leidenschaftliche Schützen. - © Land Salzburg/Melanie Hutter

Toni Kaufmann Mal zwei: Senior und Junior sind begeisterte Mitglieder der Historischen Struber Schützen in Golling (Tennengau). Mit zirka 50 Kameraden sowie 86 anderen Kompanien aus Salzburg werden sie am 21. Oktober am Heldenplatz der Republik Österreich ihre Reverenz erweisen. Schütze sein ist bei den Kaufmanns Familiensache.