Schule und Islam: IGGÖ für Versachlichung der Diskussion

Die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) ruft in der vom Buch “Kulturkampf im Klassenzimmer” der Wiener Lehrerin Susanne Wiesinger ausgelösten Diskussion zur Versachlichung auf. “Billiger Populismus und Symbolpolitik werden die Probleme im Bildungsbereich nicht lösen”, so IGGÖ-Präsident Ibrahim Olgun am Freitag. Er will Wiesinger in den nächsten Tagen zu einem Gespräch einladen.