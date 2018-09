Schulstart kostet Eltern in Salzburg 180 Euro

Über die verschiedenen Möglichkeiten der finanziellen Unterstützung für Eltern von Schulkindern informieren Forum Familie und die Broschüre „Geld für die Familienkasse“.

„Wenn für unsere Kinder mit dem Schulstart ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnt, dann stellt das Eltern oft vor eine finanzielle Herausforderung – vor allem wenn das Budget angespannt ist“, erklärt Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS). Laut einer aktuellen Erhebung bewegen sich die durchschnittlichen Kosten für einen “Taferlklassler” zwischen 155 und 180 Euro. Zu dieser Summe kommen im Lauf des Jahres noch Kosten für Kopien, Projekttage, Ausflüge und ähnliche Aufwendungen.

Zuschuss für Veranstaltungen, Tagesbetreuung und mehr

Eltern erhalten auf Antrag zum Beispiel eine Reduzierung der Beiträge für die Nachmittagsbetreuung in den Pflichtschulen. Auch bei ganztägigen Schulformen und Schulheimen kann um eine Ermäßigung angesucht werden. Zudem unterstützt das Land die Teilnahme an Sportwochen oder Projekttagen. Auch Familien, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung erhalten, werden beim Schulstart nicht alleine gelassen. In den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften sowie beim Sozialamt der Stadt Salzburg kann noch bis Oktober um einen Schulmittelbeitrag über 177,34 Euro angesucht werden.

Forum Familie mit Ansprechpartnern in Gauen

Ansprechpartner ist das Forum Familie, der Elternservice des Landes mit Einrichtungen in allen Bezirken. „Forum Familie liefert wichtige Tipps rund um die finanzielle Entlastung für Schulkinder und gibt Antworten auf Fragen, welche Zuschüsse in Anspruch genommen werden können und welche zusätzlichen Möglichkeiten es gibt, wie zum Beispiel günstiges Einkaufen für Familien“, erklärt Wolfgang Mayr von Forum Familie Flachgau.