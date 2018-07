Schuss verletzte sechsjähriges Mädchen in Deutschland schwer

Das Kind wurde an der Hüfte verletzt - © APA (dpa/Archiv)

Ein Jäger hat möglicherweise ein sechsjähriges Mädchen in Thüringen in Deutschland durch einen Schuss schwer verletzt. Das Kind war am Samstag in einer Kleingartenanlage in Großsaara offensichtlich durch einen Schuss an der Hüfte getroffen worden, wie ein Polizeisprecher sagte. Im benachbarten Wald seien zu dem Zeitpunkt Jäger unterwegs gewesen. Die Polizei habe die Jagd sofort beendet.