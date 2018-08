Schusswaffen in Salzburg – Trend oder Einzelfälle?

Zahlen aus dem zentralen Waffenregister des Innenministeriums belegen, dass seit September 2015 die Anzahl an Schusswaffenbesitzer im Bundesland Salzburg stark gestiegen ist. 14.800 Menschen sind demnach im Besitz von registrierten Schusswaffen gewesen sein. Mit 1. Jänner 2016 stieg die Anzahl auf exakt 16.946 – einer Steigerung von 15 Prozent in nur 15 Monaten.

17.847 Waffenbesitzer in Salzburg

Mit Mitte Juli 2018 sind 17.847 Salzburger als Waffenbesitzer vermerkt. Die Polizei Salzburg gab auf S24-Anfrage an, dass in der Mozartstadt exakt 3.309 Menschen einen Waffenschein oder einen Waffenpass besitzen. Die Dunkelziffer dürfte allerdings viel höher sein. “Wie viele illegale Waffen im Umlauf sind, können wir nicht sagen”, erklärte Nina Laubichler von der Polizei Salzburg. Bei Strafdelikten soll nur eine geringe Anzahl an nicht registrierten Waffen sichergestellt worden sein. “Da wir bei Banküberfälle oder Ähnliches nicht immer den Täter fassen können, wissen wir auch nicht, ob es sich um eine Attrappe oder eine echte Waffe handelt.”

Laut Markus Schwaiger, Eigentümer der Wiener Waffenhandelsfirma Euroguns und Betreiber einer behördlich bewilligten Schießanlage, sind schätzungsweise bis zu zwei Millionen illegale Waffen in Österreich im Umlauf.

Schlagringe und Totschläger belegen Rang eins

“In punkto illegal sichergestellter Waffen belegen Schlagringe und Totschläger den ersten Rang in Salzburg”, weiß Laubichler. Der Gebrauch von Schusswaffen sei eher die Ausnahme. “Da in den letzten Jahren so wenig Schusswaffen bei Strafdelikten zum Einsatz kamen, können wir bei den jüngsten Ereignissen von Einzelfällen ausgehen”, erklärte Laubichler. Wie hoch der Anteil aller Schusswaffen-bezogener Straftaten mit illegalen Schusswaffen ist, kann laut der Polizei ebenso nicht erhoben werden. Laut Schwaiger sollen “zwei Drittel aller Schusswaffen-bezogenen Straftaten mit illegalen Schusswaffen begangen werden”.

Drogenszene in Salzburg bewaffnet

Dagegen ist der Einsatz von Stichwaffen in der Drogenszene stark verbreitet. Die Polizei Salzburg stellt bei Kontrollen immer öfter Messer sicher. “Daher werden ab sofort alle Polizisten mit stich- und schusssicheren Westen ausgestattet”, sagte Laubichler. Auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) reagierte auf die Vorkommnisse und will die Sicherheit erhöhen. Preuner fordert von der Polizei “mehr Präsenz”, damit bei der Bevölkerung wieder “das Gefühl der Sicherheit” zurückkommt.