Schutzverordnung vor Iran-Sanktionen soll rasch gelten

Die EU will nach Angaben des deutschen Wirtschaftsministeriums mit einer aktualisierten Verordnung europäische Firmen vor negativen Folgen der angekündigten neuen Iran-Sanktionen der US-Regierung schützen. Die Erneuerung der “Blocking”-Verordnung werde “höchstwahrscheinlich am 7. August in Kraft treten, so das Ministerium.