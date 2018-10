Schwab beendete British Masters auf Rang 22

Schwab konnte sich am letzten Tag noch verbessern - © APA (Archiv/Expa/Gruber)

Matthias Schwab hat die British Masters der Golfer auf Rang 22 beendet. Der 23-jährige Steirer spielte am Sonntag zum Abschluss des mit 3 Mio. Pfund (3,42 Mio. Euro) dotierten Turniers der European Tour eine Par-Runde (72) und kam insgesamt ebenfalls auf Par (288). Der Sieg in Walton on the Hill ging an den Engländer Eddie Pepperell.