Schwächt der Rücktritt von Matthias Strolz die NEOS?

Matthias Strolz verlässt die NEOS und zieht sich aus der Politik zurück. - © APA/Georg Hochmuth

NEOS-Gründer Matthias Strolz hat am Montag überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er leite ab heute eine „schrittweise, geordnete Übergabe“ ein. Strolz wird sich vollständig aus der Politik zurückziehen. Was meint ihr: Wird der Abschied von Matthias Strolz die NEOS schwächen? Stimmt ab in unserem Meinungscheck!