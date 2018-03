Schwarze Liste, harte Strafen: Russland will WM ohne Gewalt

Friedliche Fans sind erwünscht - © APA (AFP)

Die Bilder haben sich eingebrannt: Brutal prügelten russische Hooligans bei der Fußball-EM 2016 in Frankreich auf englische Fans ein. Die schwersten Ausschreitungen bei einem Fußball-Großturnier seit fast 20 Jahren schürten Ängste vor Krawallen bei der WM in Russland. Doch die Behörden wollen mit einer harten Linie ähnliche Bilder wie in Frankreich vermeiden.