Schwarzenegger-Autogramm für 2.400 Euro versteigert

Arnold Schwarzeneggers Unterschrift ist 2.400 Euro wert.

Das Autogramm, das Arnold Schwarzenegger auf einer Straßenbahn der Wiener Linien hinterlassen hat, ist nun für 2.400 Euro versteigert worden. Das teilten die Wiener Linien am Sonntag in einer Aussendung mit. Der Erlös soll zur Gänze ins Schutzprogramm der letzten wild lebenden österreichischen Schildkrötenpopulation im Nationalpark Donau-Auen und in der Lobau fließen.