Schweden und England stehen im WM-Viertelfinale

In einer ausgeglichenen Partie zwischen Schweden und der Schweiz sorgte Emil Forsberg mit seinem ersten WM-Tor für die Entscheidung (66.). Der Leipzig-Legionär hatte Glück, weil sein Schuss von Manuel Akanji unhaltbar abgefälscht wurde. Die Skandinavier schafften erstmals seit 1994, als sie in den USA Platz drei erreicht hatten, den Sprung in die Runde der letzten acht.

England gewinnt im Elfmeterschießen

England ist am Dienstagabend bei der Fußball-WM als letztes Team ins Viertelfinale eingezogen. Die “Three Lions” setzten sich in Moskau gegen Kolumbien nach einem 1:1 (1:1, 0:0) nach Verlängerung im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Damit besiegte England seinen Fluch und gewann erstmals seit dem EM-Viertelfinale 1996 wieder ein Elfmeterschießen.

Kolumbien gleicht spät aus

In einem enttäuschenden, aber hart umkämpften Spiel erzielte Englands Kapitän Harry Kane (57.) aus einem Elfmeter die Führung für England. Verteidiger Yerry Mina glich per Kopf erst in der 93. Minute aus. In der Verlängerung gab es Chancen auf beiden Seiten, aber keine Tore mehr. Im Elfmeterschießen vergab zunächst Jordan Henderson für England, Mateus Uribe traf für Kolumbien nur die Latte, Carlos Bacca scheiterte an Jordan Pickford. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte schließlich Erik Dier.

Viertelfinale steigt am Samstag

Die Briten treffen nun im Viertelfinale am Samstag in Samara (16.00 Uhr MESZ) auf Schweden. Für England ist es der erste Viertelfinaleinzug bei einer WM seit 2006.

