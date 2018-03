Schwedischer Film gewinnt Hauptpreis von Tricky Women

Das dreimonatige Arbeitsstipendium im Rahmen des Artist-in-Residence-Programms im Museumsquartier geht indes an die junge Filmemacherin Rachel Gutgarts aus Israel für ihren surrealen “Love Letter To The One I Made Up”. Über die 2.000 Euro des NeoTel Awards kann sich die Mexikanerin Sofia Carrillo für ihre Kindheitserinnerung “Cerulia” freuen. Und schließlich ging der mit 500 Euro dotierte Hubert-Sielecki-Preis für den besten heimischen Beitrag an Evelyn Kreineckers “Wegstücke”, ein Werk über Menschen und Landschaft.

Tricky Women findet seit 2001 in Wien statt und rückt das Animationsfilmschaffen von Frauen in den Mittelpunkt. Die heurige Ausgabe fand nach der Eröffnung am 7. März im Gartenbaukino bis am Sonntag im Metro Kinokulturhaus statt, wo am Abend die Preisverleihung angesetzt war.

