Schweiz und USA im direkten Duell um Finale bei Hopman-Cup

Die Schweiz und die USA spielen am Donnerstag (10.30 Uhr MEZ) beim Hopman-Cup in Perth um einen Finalplatz bei dieser inoffiziellen Tennis-Mixed-WM. Die USA setzten sich gegen Japan 2:1 durch, danach lag die von Roger Federer angeführte Schweiz gegen Russland schon nach den Einzeln uneinholbar 2:0 in Front. Für beide Teams war es der zweite Gruppe-B-Erfolg im Turnierverlauf.