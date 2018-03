Schweizer Autor Jürg Laederach 72-jährig gestorben

Der Schweizer Autor und Übersetzer Jürg Laederach ist im Alter von 72 Jahren gestorben. Er sei lange krank gewesen, sagte Tanja Postpischil aus der Geschäftsleitung des Suhrkamp-Verlags in Berlin am Dienstag. Laederach sei am Montag in Basel gestorben.

Laederach, der einst als Werbetexter und Lehrer arbeitete, debütierte 1974 mit dem Band “Einfall in der Dämmerung”, in dem er bereits verschiedene Formen des Erzählens ausprobierte. Mit seinen Folgewerken forderte er die Kritik immer wieder heraus. In seinen Büchern verdichtete er aberwitzige Begebenheiten bis ins Groteske. Mit seinen zahlreichen Folgewerken forderte er die Kritik immer wieder heraus. Im März 2001 wurde Laederach mit dem Großen Berner Literaturpreis geehrt – für sein schwieriges Werk. Die klassische Tragödie – das war einmal, schrieb die “Neue Zürcher Zeitung” nach der Herausgabe von vier minimalen Stücken “In Hackensack”. Denn in Laederachs Stücken geschehe nichts, “weil alles, was geschehen kann, immer schon geschehen ist”, und der Zuschauer werde allenfalls Zeuge, “wie es weitergeht, wenn es weitergeht”. Jürg Laederachs Sätze seien die eigentlichen Figuren seiner Stücke. Sie trieben im Kopf des Lesers ein Spiel, als schaute man durch sie in die Dunkelheit hinter den Augenhöhlen der andern, schrieb der Verlag dazu. Aufsehen hatte Laederach mit seinem Protest gegen Peter Handke erregt: Wegen Handkes Essay über den Bosnienkrieg verließ Laederach 1996 den Suhrkamp Verlag. “Zusätzliche Distanz zwischen mich und solchen Erzeugnissen zu legen, scheint mir angebracht”, schrieb er dazu. Der Schriftsteller hatte Mathematik, Romanistik, Anglistik und Musikwissenschaften studiert. Er war nach Angaben von Suhrkamp korrespondierendes Mitglied in der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung. (APA/dpa) Leserreporter Feedback