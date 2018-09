Schweizer Umweltministerin Leuthard tritt zurück

Doris Leuthard hört auf - © APA (Keystone)

In der Schweizer Regierung gibt es ein Stühlerücken in der Regierung. Zwei Tage nach dem Wirtschaftsminister kündigte am Donnerstag auch die Umwelt- und Verkehrsministerin Doris Leuthard ihren Rücktritt Ende des Jahres an. Leuthard (55) war seit 2006 in der Regierung. Sie gehört der Christlichdemokratische Volkspartei (CVP) an. Die Parlamentswahl findet am 20. Oktober 2019 statt.