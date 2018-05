Schwer alkoholisierter Biker schlittert in Leogang in Feld

Der Biker war stark alkoholisiert und wird angezeigt. (Symbolbild) - © APA/Barbara Gindl

Mit seinem Motorrad ist in der Nacht auf Sonntag ein betrunkener 50-Jähriger in Leogang (Pinzgau) gestürzt und hat sich dabei verletzt. Der Mann krachte gegen den Bordstein auf der Hochkönig-Straße (B164) und schlitterte in ein angrenzendes Feld.