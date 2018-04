Schwere Schnittverletzungen bei Attacke mit Glasflasche in Salzburg

Aus bislang unbekannter Ursache kam es Freitagabend zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Somaliern. Bei dem Streit erlitt der 27-Jährige Schnittverletzungen am Ohr, er wurde im Landeskrankenhaus Salzburg ambulant behandelt. Dem 25-Jährigen fügte sein Kontrahent eine schwere, klaffende Schnittverletzung an der rechten Halsseite zu.

27-Jähriger stellt sich bei Polizei

Der Schwerverletzte wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in das Landeskrankenhaus Salzburg eingeliefert, er ist außer Lebensgefahr. Der zuerst flüchtige 27-Jährige stellte sich freiwillig bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Salzburg ordnete seine Festnahme an, weitere Ermittlungen laufen.

Streit bei Polit-Diskussion in Saalfelden

Im Zuge einer politischen Diskussion kam es Freitagnacht im Zentrum von Saalfelden (Pinzgau) zuerst zu einer verbalen und dann zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 49-jährigen Österreicher und einem 51-jährigen Türken. Laut ersten Erhebungen der Polizei dürfte der Österreicher den Türken gestoßen haben, wobei dieser zu Fall kam und sich unbestimmten Grades am linken Knie verletzte. Der 51-Jährige wurde von der Rettung zur Erstversorgung ins Krankenhaus nach Zell am See (Pinzgau) Eingeliefert.