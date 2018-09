Schwere Unfälle mit Wohnwägen: Zehn teils schwer Verletzte

Die Unfallstelle auf der A2 in Kärnten. - © APA/HFW VILLACH/KK

Bei einem Geisterfahrerunfall auf der Südautobahn bei Arnoldstein (Bez. Villach-Land) in Kärnten sind am Sonntagabend sieben Personen zum Teil schwer verletzt worden, darunter auch eine 55-Jährige aus Salzburg. Drei Verletzte forderte ein Auffahrunfall auf der Tauernautobahn bei St. Michael (Lungau). In beide Unfälle waren Wohnwagengespanne involviert.