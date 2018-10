Schwere Schäden richteten die Unwetter in Kalabrien an. Flüsse traten über die Ufer, Menschen stiegen auf die Dächer der Häuser. Überschwemmungen richteten große Schäden in allen Provinzen Kalabriens an. Im regionalen Bahnverkehr kam es zu erheblichen Problemen. Schwere Unwetter wurden auch in der sizilianischen Stadt Catania gemeldet.

(APA)