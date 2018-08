Schwere Unwetter: 300 Menschen im Glemmtal von Außenwelt abgeschnitten

Am Donnerstagabend sind in Saalbach-Hinterglemm zwei Gewitterzellen aufeinander getroffen. Starke Regenfälle führten zu Vermurungen im Glemmtal, die L111 war teilweise nicht mehr passierbar, auch Viehhofen und Maishofen waren gefährdet. Im Talschluss wurde ein Teil der Straße weggespült, daher sind 200 bis 300 Personen von der Außenwelt abgeschnitten. Sie werden am Freitag, falls es die Situation erfordert, evakuiert.

Starkregen: Überflutungen im Glemmtal

Die Bezirkshauptmannschaft Zell am See hat am Donnerstagabend Zivilschutzalarm ausgelöst. Starke Regenfälle haben im Glemmtal zu Überflutungen geführt. Im Talschluss wurde die L111 auf etwa 50 Meter Länge weggerissen, “200 bis 300 Personen sind von der Außenwelt abgeschnitten”, wie Monika Vogl von der Bezirkshauptmannschaft erklärt und sie fügt hinzu: “Diese Personen werden am Freitag – falls erforderlich – evakuiert. Wie, das entscheiden wir, sobald es hell ist und wir die Situation der Forststraßen als Alternative beurteilen können. Falls es über die Forststraßen nicht möglich ist, wird auch daran gedacht, das Bundesheer zu Hilfe zu holen“, so Vogl. Vorgespräche hinsichtlich einer Assistenzleistung wurden bereits geführt.

Einsatzkräfte auch in Viehhofen und Maishofen gefordert

Die starken Regenfälle und Muren haben auch die Orte Viehhofen und Maishofen gefährdet. Die Einsatzkräfte versuchten teils mit schwerem Gerät noch am Donnerstagabend, Verklausungen zu beseitigen. “Die Straße zwischen Viehhofen und Saalbach könnte bald wieder frei gegeben werden”, betont Vogl. Bis zum Donnerstagabend erreichten die Behörden und Einsatzkräfte keine Meldungen über Verletzte oder Vermisste. “Die Trinkwasserversorgung ist teilweise unterbrochen, aber es wird zu keinen Engpässen kommen, da die Straße bis nach Saalbach wieder frei ist”, versichert Vogl.

Die Feuerwehr rät im Zuge des Zivilschutzalarms zu folgenden Verhaltensmaßnahmen:

Häuser vorerst nicht verlassen (nur bei Gefahr in Verzug)

Die Nähe von Bächen meiden, vor allem von der Saalach

Die Gefahr von Murenabgängen an sämtlichen Stellen beachten

Auf etwaige Durchsagen achten (Rundfunk und örtliche Durchsagen)

In Notfällen per Notruf Feuerwehr, Rettung oder Polizei verständigen

Feuerwehren die ganze Nacht in Salzburg gefordert

Neben dem Pinzgau waren auch der Flachgau im Bereich Wals-Siezenheim, Bergheim, und Schleedorf von den heftigen Unwettern betroffen. Im Tennengau setzte der Starkregen den Gemeinden Golling, Kuchl und Scheffau zu. Gefordert waren die Feuerwehren beim Auspumpen von überfluteten Kellern, dem Räumen von Straßen und Wegen nach Murenabgängen sowie dem Bekämpfen von Waldbränden nach Blitzeinschlägen.

In der Nacht auf Freitag waren im Land Salzburg 13 Feuerwehren bei 54 Einsätzen mit insgesamt 459 Mann im Einsatz.

Waldbrand in Golling nach Blitzeinschlag

Gegen 19.30 Uhr kam es am Donnerstag im Bereich des Ofenauer-Bergs in Golling (Tennengau) zu einem Waldbrand auf einer Gesamtfläche von rund 2500 Quadratmetern. Vermutlich die kurz zuvor über den Ort gezogenen Unwetter und ein Blitzschlag in eine 30-Kv-Hochspannungsleitung sorgten für einen Riss der Leitung, die herunter hängenden Kabel setzen mehrere Flächen im Bereich der Leitungstrasse in Brand.

Nach rund zwei Stunden hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Der Einsatz dauert etwa bis Mitternacht. In der Nacht auf Freitag folgten noch weitere Kontrollen der Brandstelle, unter anderem mithilfe einer Wärmebildkamera.