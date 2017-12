Schwere Verkehrsunfälle im Bezirk Schärding

Ebenfalls am Montagabend kam ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Schärding mit seinem Fahrzeug in Laufenbach in Taufkirchen an der Pram im selben Bezirk aus vorerst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen den entgegenkommenden Pkw eines 47-Jährigen aus dem Bezirk Eferding. Beide Lenker wurden verletzt und in die Krankenhäuser Passau und Ried gebracht. Auch an diesen beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

56-jährige Beifahrerin schwer verletzt

Dienstagfrüh geriet ein 52-Jähriger Mann aus dem Bezirk Schärding mit seinem Pkw infolge Sekundenschlafes in der Ortschaft Laab in Andorf (Bez. Schärding) von der Fahrbahn ab. Der Wagen wurde über eine Böschung hinuntergeschleudert und kam auf einer Gemeindestraße zum Stillstand. Eine 56-jährige Beifahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Freiwilligen Feuerwehren geborgen werden. Sie wurde verletzt in das Spital in Ried eingeliefert. Das Auto des Mannes wurde völlig zerstört.

(APA)