Schwere Zugunfälle in Salzburg und OÖ: ÖBB reagieren mit Beurlaubungen und Sicherheitsoffensive

54 Menschen wurden bei dem Zugunfall am Salzburger Hauptbahnhof verletzt. - © FMT-Pictures

Nach mehreren Unfällen haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) am Mittwoch ein Paket an Sofortmaßnahmen präsentiert. Die Konsequenzen sind durchaus hart: So werden neben den an den Vorfällen direkt beteiligten Mitarbeitern auch die verantwortlichen Führungskräfte von ihren Funktionen beurlaubt, “um eine intensive Safety-Nachschulung zu absolvieren”, wie die ÖBB in einer Aussendung verlauteten. Vergangenen Freitag wurden bei einer Zugkollision 54 Menschen verletzt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Lokführerin.