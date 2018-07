Schwerer Traktorunfall in Goldegg: Fahrzeug landet in Graben, Lenker verletzt

Der Traktorlenker fuhr mit seinem Fahrzeug und einem Starrdeichselanhänger von Goldegg kommend in Richtung Schwarzach. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte der Lenker aus bislang unbekannter Ursache mit dem Anhänger von der Straße abgekommen und in den auf der gegenüberliegenden Straßenseite gelegenen Straßengraben gestürzt sein, berichtet die Polizei in einer Presseaussendung am späten Montagabend.

Die alarmierten Feuerwehren standen rund dreieinhalb Stunde im Einatz./Pressefotopongau MW ©

Traktorlenker verletzt ins Spital gebracht

Bei dem Absturz wurde der Traktorfahrer verletzt und konnte sich selbst nicht mehr befreien, weshalb die Einsatzkräfte der Feuerwehr den Verletzten über die Frontscheibe des Traktors herausholen mussten. Mittels Menschenkette der Einsatzkräfte konnte der Mann schließlich auf die Straße gehoben und dem Roten Kreuz übergeben werden, berichtet die Feuerwehr Schwarzach auf ihrer Homepage. Danach wurde der Traktorfahrer in das Klinikum Schwarzenberg eingeliefert. Wie schwer der Mann bei dem Unfall verletzt wurde, ist nicht bekannt. Am Zugfahrzeug entstand Totalschaden.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Goldegg samt Löschzug und die Feuerwehr Schwarzach mit insgesamt rund 50 Helfern. Kurz vor halb 9 Uhr abends konnten die Einsaztkräfte wieder einrücken.