Schweres Busunglück in Bulgarien – 16 Menschen starben

Der Bus stürzte 20 Meter ab - © APA (AFP/BULGARIAN INTERIOR MINISTRY PRESS OFFICE)

Bei einem schweren Busunglück sind in Bulgarien am Samstag 16 Menschen ums Leben gekommen. 13 Fahrgäste waren schon an der Unfallstelle tot, wie Innenminister Walentin Radew am Samstagabend erläuterte.