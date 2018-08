Schwerverletzte bei Paragleiter-Unfällen im Pongau

Paragleiter-Abstürze forderten Verletzte. - © Bilderbox

Gleich zwei Unfälle mit Paragleitern ereigneten sich am Dienstag im Pongau: In Flachau stürzte ein Salzburger etwa 10 Meter ab und in Werfenweng verletzte sich ein Mann schwer, teilt die Polizei in Aussendungen mit.