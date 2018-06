Am Hohen Göll ist eine Person knapp 200 Meter tief abgestürzt. - © Bilderbox

Am Hohen Göll in Kuchl (Tennengau) ist am frühen Sonntagnachmittag ein Kletterer etwa 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Mit schweren Verletzungen wurde der Bayer mit dem Helikopter in das Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen, gab Rot-Kreuz-Sprecherin auf S24-Anfrage bekannt.