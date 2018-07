Schwer verletzter Wanderer übersteht Nacht am Silberg

Die Helfer brachten den Schwerverletzten ins Tal. - © Leitner/BRK BGL

Am Silberg in Bischofswiesen (LKR BGL) ist in der Nacht auf Donnerstag ein Wanderer abgestürzt. Weil er beim Sturz sein Handy verloren hatte, konnte der Schwerverletzte keinen Notruf absetzen. Er harrte bis in die frühen Morgenstunden aus. Ein Anrainer hörte schließlich seine Hilferufe.