Schwieriger Einsatz bei Waldbrand in Bad Ischl

Die Feuerwehr steht vor einer schwierigen Aufgabe (Symbolbild) - © APA/Webpic

Ein Waldbrand in einem kaum zugänglichen Areal hat am Freitag die Einsatzkräfte in Bad Ischl (Bezirk Gmunden) gefordert. Das Feuer am Gspranggupf in etwa 1.050 Metern Seehöhe hat ein Ausmaß von 400 Quadratmetern erreicht und sich mindestens einen Meter tief ins Erdreich eingebrannt. Wegen der schlechten Wetterbedingungen wurde nicht mehr damit gerechnet, es noch am selben Tag löschen zu können.