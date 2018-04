Schwieriger Rettungseinsatz am Ankogel: Snowboarder verirrt sich in enge Schlucht

Der Hubschrauber musste rückwärts aus dem engen Tal ausfliegen. - © APA/BERGRETTUNG MALLNITZ/KRITZER

Ein Polizeihubschrauber und die Bergrettung haben am Karsamstag einen Snowboarder im Ankogel-Skigebiet nahe der Grenze zu Salzburg in einem aufwändigen Einsatz gerettet. Der 36-Jährige war in eine Schlucht geraten. Die Bergrettung stieg trotz Lawinengefahr auf, die Crew des Helikopters entschied sich angesichts des Schlechtwetters, eine Taubergung durchzuführen.